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Berat Kandili Orucu: Ne Zaman Tutulur ve Nasıl Niyet Edilir? İşte, Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:51
Berat Kandili Orucu: Ne Zaman Tutulur ve Nasıl Niyet Edilir? İşte, Diyanet açıkladı!
Berat Kandili, İslam aleminde kutsal kabul edilen gecelerden biridir ve Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denir. Duaların kabul olduğu bu mübarek geceyi müslümanlar oruç tutarak karşılamak istiyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet açıkladı!