BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

İslam dininde bağışlanma, rahmet ve affın bir vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili, kalplere huzur verirken ibadet ve dualarla daha da anlam kazanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan son kandil, şubat ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, Berat Kandili hangi tarihte ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…