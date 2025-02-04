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Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:03

BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Şaban ayının 15.gününe denk gelen ve Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tarihi araştırılmaya başladı. Affın ve rahmetin kapılarının sonuna değin açılığı bu mübarek günün idrak edileceği günde maneviyat yüklü ve ibadet dolu geçirmek isteyen Müslümanlar araştırılmalarına başladı. Peki, Berat Kandili ne zaman? İşte, Şubat ayı kandil takvimi 2025 ile Berat Gecesi tarihi...

BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

İslam dininde bağışlanma, rahmet ve affın bir vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili, kalplere huzur verirken ibadet ve dualarla daha da anlam kazanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan son kandil, şubat ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, Berat Kandili hangi tarihte ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili de Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan gece idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili bu sene 13 Şubat 2025 Perşembe günü eda edilecek.

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BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

BERAT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara- gelmektedir.

BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı vebağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

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