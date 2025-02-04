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BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
11:03
BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
Şaban ayının 15.gününe denk gelen ve Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tarihi araştırılmaya başladı. Affın ve rahmetin kapılarının sonuna değin açılığı bu mübarek günün idrak edileceği günde maneviyat yüklü ve ibadet dolu geçirmek isteyen Müslümanlar araştırılmalarına başladı. Peki, Berat Kandili ne zaman? İşte, Şubat ayı kandil takvimi 2025 ile Berat Gecesi tarihi...