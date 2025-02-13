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Haberler Yaşam Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran'dan hangi sureler ve dualar okunmalı?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:09

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran'dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

İslam dünyası için büyük manevi değere sahip olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü (bugün) idrak ediliyor. Kurtuluş, bağışlanma ve arınma anlamlarını taşıyan bu mübarek gece, Müslümanlara geçmişin muhasebesini yapma, günahlardan tövbe etme ve manevi temizlenme fırsatı sunar. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur? Kur'an-ı Kerim'den hangi sureler tercih edilmelidir? İşte, Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı hakkında tüm detaylar.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

Bugün idrak edilen Berat Kandili, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyor. Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği ve ibadetlerle geçirilen bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim'den sureler okunacak, Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâm gönderilecek. Bu anlamlı gece, O'nun şefaatine nail olmak ve ümmetinden olma şuuru ile geçirilmelidir. Bu kapsamda Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu özel gecede günahlardan arınmak için dua edilir, tövbe edilerek Allah'a yönelinir. Peki, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Berat Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 13 Şubat 2024 Perşmebe günü idrak ediliyor.

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Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER
Şa'ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

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