BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

Bu sırada Zehra, Adana'ya Murat adında tehlikeli bir adam getirir. Murat'ın hedefi bereketli topraklardır ve gözünü Ferit'e dikmiştir. Ferit ise bu iş birliğini kendini kanıtlamak için bir fırsata dönüştürmek ister.

Ömer ve Nevin bir kez daha karşı karşıya gelir. Ciğercide başlayan konuşmaları kısa sürede tartışmaya dönüşür. Nevin dışarı çıktığında tehlikeyle karşı karşıya kalır, Ömer ise onu kurtarır. Olaylar sonunda dosya Ömer'in eline geçer.