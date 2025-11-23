Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 23.11.2025 19:07

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrolünü paylaştığı yapımda, hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler dikkatle beklenirken, diziyi takip etmek isteyenler için Show TV üzerinden Bereketli Topraklar'ın izleme ekranı haberin devamında...

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

Show TV'nin sevilen yapımı Bereketli Topraklar, bu akşam 4. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Bu bölümde Ömer, ailesinden gizlediği gerçeği saklamaya devam etmeyi seçerken; Salih, Fatma Karahanlı konusunda kendi planını uygulamaya odaklanıyor. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı dizide hikâyenin nasıl ilerleyeceği izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bereketli Topraklar'ın son bölümünü takip etmek isteyenler için izleme ekranı haberin devamında...

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

BEREKETLİ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Bereketli Topraklar dizisine ait son bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bereketli-topraklar/3047

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bereketli Topraklar yeni bölümde Ömer, ailesine açıklamak istediği sırrını saklamaya karar verir. Salih'in itirazlarına rağmen Fatma Karahanlı'yı ait olduğu yere göndermek ister. Ancak Fatma'nın eve dönüşü, iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirir.

Savcı Nevin, Sadık Turhan'ın ölümünü araştırırken Ömer ve Ferit'i şüpheli olarak gözaltına alır. Soruşturma ilerledikçe yeni detaylar ortaya çıkar ve gerilim artar.

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

Nevin adliyedeyken Cemal Karahanlı'nın ölüm haberi gelir. Zehra ve Bekir Karahanlı da gözaltına alınır. Böylece iki düşman ailenin güçlü isimleri ilk kez aynı odada karşı karşıya gelir.

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle

Bu sırada Zehra, Adana'ya Murat adında tehlikeli bir adam getirir. Murat'ın hedefi bereketli topraklardır ve gözünü Ferit'e dikmiştir. Ferit ise bu iş birliğini kendini kanıtlamak için bir fırsata dönüştürmek ister.

Ömer ve Nevin bir kez daha karşı karşıya gelir. Ciğercide başlayan konuşmaları kısa sürede tartışmaya dönüşür. Nevin dışarı çıktığında tehlikeyle karşı karşıya kalır, Ömer ise onu kurtarır. Olaylar sonunda dosya Ömer'in eline geçer.

BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle
BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle
BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle
BEREKETLİ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Show TV ile Bereketli Topraklar yeni bölüm izle