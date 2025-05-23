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Haberler Yaşam Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:12

Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın asansörde mahsur kalarak itfaiye kurtarma çalışması sırasında hayatını kaybettiği davada karar çıktı. Üç itfaiye görevlisine basit taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezası verilip adli para cezasına çevrildi, apartman yöneticisi ise beraat etti.

Kerim CENGİL
Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de, 23 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan trajik olay, 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın ölümüyle sonuçlandı. Beren Su, sınıf arkadaşıyla birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralı olarak kurtarıldı. Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklanırken, apartman yöneticisi Yılmaz G. hakkında da dava açıldı. Sanıklar, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı.

Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

DAVA SÜRECİ VE KARAR DURUŞMASI

Ankara Batı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, 23 Mayıs 2025'te gerçekleşti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Beren Su'nun annesi Ayşegül Bolat ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı Eda Er Yıldırım, itfaiye görevlilerinin kurtarma sırasında gerekli önlemleri almadığını vurguladı: "Bilirkişi raporunda, 88 santimetrelik açıklığa bir sandalye bile koymanın yeterli olabileceği belirtiliyor. Sanıklar, asansörü güvenli kata indirmediler ve çocuğun yüzüstü çıkmaya zorlandığını biliyordu. Bu, öngörülebilir bir faciaydı.

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Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

Sanıklar beraat talep ederken, mahkeme heyeti itfaiye erleri Buğra Y. ve Bayram B.'ye "basit taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 76 bin lira adli para cezasına çevirdi. İtfaiye şefi Ercan Y.'ye ise aynı suçtan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilip 106 bin lira adli para cezasına çevrildi. Apartman yöneticisi Yılmaz G. ise beraat etti.

Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

'KENDİNİ BIRAK, BİZ SENİ TUTARIZ'

Beren Su'nun annesi Ayşegül Bolat, karara isyan etti: "Kızımın ölümü engellenebilirdi. İtfaiyeciler, 'Kendini bırak, biz seni tutarız' dedi, ama tutmadılar. Kızım onların talimatlarına uyduğu için öldü. 70 kiloluk bir çocuğun o yükseklikten düşerken ağırlığının artacağını bilemediler mi? Hapis bile yatmayacaklar, bunun karşılığı para değil!" Bolat, istinaf başvurusu yapacaklarını belirtti.

Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

"SÜREÇ SONLANMADI"

Avukat Eda Er Yıldırım da kararı eleştirdi: "Bu vahim durum hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Gencecik bir çocuğun ölümü, kamu vicdanını yaraladı. Üç aylık tutukluluğun dışında hapis cezası almamaları akıl ve vicdanla açıklanamaz. İstinaf başvurusu yapacağız, süreç sonlanmadı."