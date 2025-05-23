Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!

'KENDİNİ BIRAK, BİZ SENİ TUTARIZ'



Beren Su'nun annesi Ayşegül Bolat, karara isyan etti: "Kızımın ölümü engellenebilirdi. İtfaiyeciler, 'Kendini bırak, biz seni tutarız' dedi, ama tutmadılar. Kızım onların talimatlarına uyduğu için öldü. 70 kiloluk bir çocuğun o yükseklikten düşerken ağırlığının artacağını bilemediler mi? Hapis bile yatmayacaklar, bunun karşılığı para değil!" Bolat, istinaf başvurusu yapacaklarını belirtti.