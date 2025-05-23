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Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
17:12
Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! 3 itfaiye görevlisi için istenen ceza belli oldu!
Ankara'nın Sincan ilçesinde, 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın asansörde mahsur kalarak itfaiye kurtarma çalışması sırasında hayatını kaybettiği davada karar çıktı. Üç itfaiye görevlisine basit taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezası verilip adli para cezasına çevrildi, apartman yöneticisi ise beraat etti.