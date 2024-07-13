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Haberler Yaşam Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 19:54

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Siyah beyazlılar Süper Lig sezonu için kampa girdi. İlk hazırlık maçına çıkacak ekipten açıklama geldi. Taraftarlar Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi gibi sorulara yanıt arıyor. Lendava Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşma beklendiği gibi başlamadı. Van Bronckhorst yönetimindeki takımda takvim değişti. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi soruları yanıt buldu. Siyah beyazlı taraftar maçı canlı izlemek için ekran başında yerini alırken Beşiktaş hazırlık maçı hakkında kulüpten açıklama geldi. Maçın başlamaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı neden iptal oldu, ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

Beşiktaş'ın hazırlık maçı 13 Temmuz Cumartesi günü Lendava Stadı'nda oynanacak VE heyecanlı mücadele saat 18.30'da başlayacaktı ancak beklenen olmadı.

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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NEDEN İPTAL OLDU?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
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