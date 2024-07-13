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Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
19:54
Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Siyah beyazlılar Süper Lig sezonu için kampa girdi. İlk hazırlık maçına çıkacak ekipten açıklama geldi. Taraftarlar Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi gibi sorulara yanıt arıyor. Lendava Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşma beklendiği gibi başlamadı. Van Bronckhorst yönetimindeki takımda takvim değişti. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?