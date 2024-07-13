Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? Beşiktaş’ın hazırlık maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal mi oldu, ertelendi mi soruları yanıt buldu. Siyah beyazlı taraftar maçı canlı izlemek için ekran başında yerini alırken Beşiktaş hazırlık maçı hakkında kulüpten açıklama geldi. Maçın başlamaması ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı neden iptal oldu, ne zaman oynanacak?