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Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. hafta
Giriş Tarihi: 24.11.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 10:32
Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. hafta
EuroLeague normal sezonunun 14. haftasında heyecan İstanbul'da başlıyor. Ligde 6 galibiyetle 14. basamakta yer alan temsilcimiz Beşiktaş Fuzul, 7 galibiyeti bulunan ve son 6 maçını kazanan formda Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maçın detayları...