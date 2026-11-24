Paris Basketbol: Fransız temsilcisi, dördü deplasmanda olmak üzere EuroLeague'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Maç başına 91,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer 3. takımı olan Paris ekibinde, 20,9 sayı ortalaması yakalayan ve son üç maçta son saniye basketleriyle takımına galibiyeti getiren Nadir Hifi dikkat çekiyor.