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Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 17.11.2026 13:26
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile tarafsız sahada kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı için UEFA ve kulüp cephesinden stadyum, saat ve bilet satış detayları resmen açıklandı. Peki, BJK Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?