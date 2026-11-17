BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş Kulübü, Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın tribün biletlerinin 17 Kasım Salı günü TSİ 12.00 itibarıyla satışa sunulduğunu duyurdu. Taraftarlar biletlerini tkt.ge internet sitesi üzerinden veya Tüpraş Stadyumu bilet gişelerinden temin edebiliyor. Bir kişinin en fazla 5 bilet satın alabildiği müsabakanın ABD Doları (USD) ve Gürcistan Larisi (GEL) cinsinden belirlenen tribün fiyatları şöyle:

Kuzey ve Güney Tribünleri: 25 USD – 65 GEL

Doğu Tribünü: 45 USD – 120 GEL

Batı Üst Tribünü: 55 USD – 145 GEL

Batı Alt Tribünü: 125 USD – 320 GEL