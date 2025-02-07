Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

KENY ARROYO KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Hem sol kanat hem de sağ kanat olarak forma giyebilen oyuncu alternatif olarak on numara pozisyonunda forma giyebiliyor.