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Haberler Yaşam Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:31

Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozdu. Siyah beyazlı kulüp, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Independiente forması giyen Keny Arroyo kadrosuna kattı. Genç yıldız sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo, Ekvador liginde Independiente del Valle takımında forma giyiyordu. 18 yaşındaki oyuncu Porto, Benfica gibi Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyordu. Beşiktaş dün bu transferi tamamladığını açıkladı. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte Keny Arroyo ile ilgili ayrıntılar;

Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

KENY ARROYO KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Hem sol kanat hem de sağ kanat olarak forma giyebilen oyuncu alternatif olarak on numara pozisyonunda forma giyebiliyor.

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Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan genç oyuncu, kariyerine 2016-2024 yılları arasında Independiente del Valle altyapısında sürdürdü.

Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Bu sezon profesyonel imzayı atan oyuncu geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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