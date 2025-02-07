Haberler
Yaşam
Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:31
Beşiktaş Keny Arroyo ile anlaştığını duyurdu! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozdu. Siyah beyazlı kulüp, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Independiente forması giyen Keny Arroyo kadrosuna kattı. Genç yıldız sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?