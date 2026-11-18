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Beşiktaş - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. Hafta
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 11:24
Beşiktaş - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 12. Hafta
EuroLeague 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki dev randevunun canlı yayın bilgileri ve maç önü notları haberimizde.