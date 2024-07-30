BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Sakaryaspor mücadelesi gündeme. Türkiye Ziraat Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, sezonda yeni kupayı hedefliyor. Süper Lig öncesi Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlı ekibin taraftarları gözünü hazırlık maçına çevirdi. Peki, Beşiktaş Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş Sakaryaspor maçı canlı izle!