Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:57
BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş Süper kupa öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar en son Gençlerbirliği ile çıktığı mücadelede galip gelmişti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçına çevrildi. Peki, BJK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş Sakaryaspor maçı canlı izle!