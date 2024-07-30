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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:57

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Süper kupa öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar en son Gençlerbirliği ile çıktığı mücadelede galip gelmişti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçına çevrildi. Peki, BJK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş Sakaryaspor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Sakaryaspor mücadelesi gündeme. Türkiye Ziraat Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, sezonda yeni kupayı hedefliyor. Süper Lig öncesi Süper Kupa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlı ekibin taraftarları gözünü hazırlık maçına çevirdi. Peki, Beşiktaş Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Beşiktaş Sakaryaspor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Sakaryaspor mücadelesiyle tamamlayacak. Beşiktaş ligde ilk maçını Samsunspor karşısında oynayacak.Samsunspor mücadelesi öncesinde siyah-beyazlılar Süper Kupa'da Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

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BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Sakaryaspor mücadelesinin programı belli oldu.

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor..

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

https://www.youtube.com/@Besiktas

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunun ilk derbisini 15 Eylül'de Trabzonspor ile oynayacak.

Siyah-beyazlılar ligin 3. haftasını ise bay geçecek. İşte, Beşiktaş'ın lig programı;

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