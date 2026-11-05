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Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:06

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Üç maçta yenilgi yaşamayan siyah-beyazlı ekip, İskoçya deplasmanında da başarılı sonuç alarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta gerçekleşecek mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Orkun Kökçü, İskoçya'daki maçın kadrosuna dahil edildi.

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Celtic deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler...

İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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