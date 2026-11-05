Haberler
Galeri
Yaşam
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:06
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? Celtic-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.