Haberler Yaşam Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 15:45

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

Beşiktaş Valérien Ismaël ile yollarını ayırıyor. Süper Lig'de son 6 maçta bir galibiyetin alınması, Hatayspor'a 1 - 0'dan 2 – 1 yenilmesi yönetimle ipleri kopardı. Şimdi Beşiktaş teknik direktör adayları için kısa listeler yapmaya başladı. Şenol Güneş, Steven Gerrard ve Sergen Yalçın, en çok konuşulan isimler arasında. Siyah beyazlı takımın taraftarları, -Beşiktaş'ın teknik direktör adayları kim? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Beşiktaş son dakika haberleri…