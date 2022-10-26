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Haberler Yaşam Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 15:45

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

Beşiktaş Valérien Ismaël ile yollarını ayırıyor. Süper Lig'de son 6 maçta bir galibiyetin alınması, Hatayspor'a 1 - 0'dan 2 – 1 yenilmesi yönetimle ipleri kopardı. Şimdi Beşiktaş teknik direktör adayları için kısa listeler yapmaya başladı. Şenol Güneş, Steven Gerrard ve Sergen Yalçın, en çok konuşulan isimler arasında. Siyah beyazlı takımın taraftarları, -Beşiktaş'ın teknik direktör adayları kim? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Beşiktaş son dakika haberleri…

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak sorusu, Valeien İsmael ile yolların ayrılması sonrası sporseverlerin merak ettiği konular arasında. Son 6 maçında kötü sonuçlar alan Ismael, resmi açıklama gelmese de takımdan gönderildiği kesin noktaya geldi. Beşiktaş teknik direktör adayları listesi de artmaya başladı. Adaylar arasında dünyaca ünlü birçok teknik direktör bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

BEŞİKTAŞ VALERIEN ISMAEL İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başakşehir maçı ile başlayan Ismael eleştirileri, son olarak Hatayspor maçının yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Dün akşam Ismael'le görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi görevine son verdi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Valerien Ismael ile yolların ayrılmasından sonra, Beşiktaş teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Lige iyi başlangıç yapan Ismael, kötü giden performansı sonucu yönetim tarafından görevinden alındı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

Yeni teknik direktör adayları arasında en çok konuşulan, eski hocaları Şenol Güneş. 70 yaşındaki teknik adama teklif gönderen Beşiktaş, gelen bilgilere göre 2,5 yıllık sözleşme önerdi.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş teknik direktör adayları kimler?

LİSTEDE LUCESCU DA BULUNUYOR

Dinamo Kiev ile Avrupa Ligi'nde başarısız performans sergileyen Mirca Lucescu, Beşiktaş'a gelmesi konuşulan takımlar arasında.

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