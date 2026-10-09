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Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:58
Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Berkay Beyaz, mahkemede sunduğu akılalmaz bahanelerle beraatini istedi. Önce alkol raporunun iptal edilmesi, ardından tutuksuz yargılanması ve Yargıtay bozma ilamının ardından lehine ilerleyen dosyanın seyri son anda değişti. Beyaz'ın bastonlu oyunu, mahkeme heyetinden bir üyenin Beyaz'ın sosyal medya hesabındaki görüntüleri ortaya çıkarmasıyla çöktü. Pişmanlık sergilemeyen ve mahkemeyi yanıltmaya çalışan sanık, mahkeme tarafından duruşma salonunda tutuklandı. İşte detaylar…