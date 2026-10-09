Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olay yerine ait güvenlik kamerası kaydı bulunmasına rağmen, çekimin çok uzaktan yapılması nedeniyle görüntüler netlik kazanamıyordu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Berkay Beyaz, bastonla, bir güvenlik görevlisinin yardımıyla geldi ve oturup kalkarken büyük zorluk çektiği görüldü. Savunmasında, "Bu olayla ilgili oldukça üzgünüm. Beni bir taksi sıkıştırdı, kaza ondan oldu. Hızım 40-50 km civarındaydı" diyerek hâlâ yürümekte zorluk çektiğini belirtti ve beraatini istedi.