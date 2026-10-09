Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:58

Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Berkay Beyaz, mahkemede sunduğu akılalmaz bahanelerle beraatini istedi. Önce alkol raporunun iptal edilmesi, ardından tutuksuz yargılanması ve Yargıtay bozma ilamının ardından lehine ilerleyen dosyanın seyri son anda değişti. Beyaz'ın bastonlu oyunu, mahkeme heyetinden bir üyenin Beyaz'ın sosyal medya hesabındaki görüntüleri ortaya çıkarmasıyla çöktü. Pişmanlık sergilemeyen ve mahkemeyi yanıltmaya çalışan sanık, mahkeme tarafından duruşma salonunda tutuklandı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Rıza AKBULUT
  • ABONE OL
Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde Berkay Beyaz'ın sürdüğü otomobilin 26 Mart 2016'da takla atması sonucu diş hekimi ve Beşiktaş JK Divan Kurulu Üyesi Mustafa Tırhan Tiryaki'nin tavanına düşmüş ve Tiryaki yaşamını yitirirken, olayda birçok araç hasar görmüş ve yaralanmalar meydana gelmişti. Kazada sürücü de otomobilde sıkışarak yaralanmıştı. İlk polis tutanağında alkollü olduğu tespit edilen Beyaz, yüzde 100 kusurlu bulundu. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan sonradan alınan rapor alkol testini iptal ettirdi. Mahkeme, Beyaz'ın bacağında yaralanması sebebiyle tedavisini göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olay yerine ait güvenlik kamerası kaydı bulunmasına rağmen, çekimin çok uzaktan yapılması nedeniyle görüntüler netlik kazanamıyordu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Berkay Beyaz, bastonla, bir güvenlik görevlisinin yardımıyla geldi ve oturup kalkarken büyük zorluk çektiği görüldü. Savunmasında, "Bu olayla ilgili oldukça üzgünüm. Beni bir taksi sıkıştırdı, kaza ondan oldu. Hızım 40-50 km civarındaydı" diyerek hâlâ yürümekte zorluk çektiğini belirtti ve beraatini istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

BEYAZ, EL KONAN EHLİYETİNİ KAZADAN BİR GÜN ÖNCE ALDI

Kazada karışan diğer otomobil sürücüleri Beyaz'ın hızının 80-90 civarı olduğu ve makat atarak ilerlediğini söyledi. Daha önce süreçte yapılan itirazlarda da Beyaz'ın ehliyetsiz olduğu iddia edilmişti. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden istenen belgede, Beyaz'ın ehliyetine el konulduğu ve ehliyetin iade süresinin kazadan yalnızca bir gün önce dolduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

MAHKEME HEYETİ INSTAGRAM'I İNCELEDİ YALAN DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

Mahkeme heyeti üyelerinden birinin, Berkay Beyaz'ın Instagram hesabını incelemeye karar vermesi dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Hesaptaki paylaşımlarda Beyaz'ın düğününde oynadığı, otomobili hiçbir güçlük çekmeden rahatça kullandığı ve bir araçla saatte 247 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Sanığın yalan söylediğini tespit eden mahkeme, 4 Haziran 2026'da açıkladığı gerekçeli kararda takdiri indirim uygulanmamasına hükmetti.

Beşiktaş’ta 1 kişinin ölümüne neden olmuştu: Bastonlu ‘beraat’ oyunu bozuldu! Sosyal medya hesabı ele verdi…

DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Adli Tıp Kurumu raporunda asli ve tam kusurlu olduğu belirlenen sanık, "Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın kaçma şüphesi ve sağlık durumuna ilişkin sergilediği tutumlar göz önüne alınarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve sanığın duruşma salonunda tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 3 yıl süreyle el konuldu. 11 bin takipsizi bulunan Berkay Beyaz sosyal medya hesaplarını gizliye aldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA