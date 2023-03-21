Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beşiktaş'ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 07:17

Beşiktaş'ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İddiaya göre ayrılığı kabul etmeyen sevgili, 2 Mart günü ünlü iş kadınının evine girerek başında bardak kırdı, tecavüz etti.

ATAKAN IRMAK
Beşiktaş’ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana geldi.

Beşiktaş’ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI
Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

Beşiktaş’ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.

Beşiktaş’ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti

Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.

SON DAKİKA