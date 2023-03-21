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Beşiktaş'ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
07:17
Beşiktaş'ta kabus gecesi! Ünlü iş kadınını önce bayılttı sonra tecavüz etti
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. İddiaya göre ayrılığı kabul etmeyen sevgili, 2 Mart günü ünlü iş kadınının evine girerek başında bardak kırdı, tecavüz etti.