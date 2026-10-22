Beyaz çamaşırlara tam 4 yemek kaşığı ekleyin! Sarı lekelerden eser kalmayacak

Özellikle beyaz çamaşırların koltuk altlarında ve yakalarında biriken bu lekeler ile kötü kokular, standart yıkama programlarında ne yazık ki kolay kolay çıkmaz. Ancak çözüm, deterjan dozajını artırmakta değil, doğru doğal asit dengesini sağlamakta yatıyor.