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Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:16
Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü
Yastığa başınızı koyduğunuzda beyninizdeki o susmak bilmeyen sesler yüzünden uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Yıllardır bebekleri uyutmak ve odaklanmak için kullanılan "beyaz gürültü" (white noise) artık tahtını kaybetti. Şimdilerde tüm dünyayı kasıp kavuran yepyeni bir trend var: Kahverengi gürültü (Brown noise).