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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:16

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Yastığa başınızı koyduğunuzda beyninizdeki o susmak bilmeyen sesler yüzünden uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Yıllardır bebekleri uyutmak ve odaklanmak için kullanılan "beyaz gürültü" (white noise) artık tahtını kaybetti. Şimdilerde tüm dünyayı kasıp kavuran yepyeni bir trend var: Kahverengi gürültü (Brown noise).

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HİLAL AYTAÇ
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Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Şelale veya okyanus dalgası gibi çok daha kalın ve derin frekanslara sahip olan bu ses, aşırı düşünme krizlerini saniyeler içinde çözerek beyni adeta kapatma düğmesine basılmış gibi rahatlatıyor. İşte zihninizi anında susturacak o yeni nesil mucize...

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Modern çağın en büyük vebası şüphesiz ki "zihni susturamamak". Bütün günün yorgunluğuna rağmen yatağa uzandığınızda geçmişteki olayları, yarınki toplantıyı, atılmamış mesajları ya da söylenmemiş sözleri düşünmekten uykuya hasret kalıyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz.

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Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Bugüne kadar bu sorunu çözmek için televizyon karıncalanması, uçak kabini veya vantilatör sesini andıran "beyaz gürültü" tavsiye edilirdi. Ancak bilim insanları ve sosyal medya kullanıcıları, çok daha güçlü, tok ve hipnotik bir frekansı keşfetti. Giderek daha fazla insan, zihnindeki o geveze sesi susturmak için çareyi kahverengi gürültüde buluyor.

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Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

BEYAZ GÜRÜLTÜ TARİH OLDU: NEDİR BU KAHVERENGİ GÜRÜLTÜ?

Beyaz gürültü, duyabileceğimiz tüm ses frekanslarının eşit birleşimiyle oluşur. Tiz sesleri de barındırdığı için özellikle yetişkinlere bir süre sonra "cızırtılı, yorucu ve rahatsız edici" gelebilir.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Kahverengi gürültü ise ismini renginden değil, İskoçyalı botanikçi Robert Brown'un keşfettiği "Brownian hareketinden" alır. Bu gürültüde, beyni yoran o tiz sesler tamamen tıraşlanmıştır.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Geriye sadece uzaktaki bir gök gürültüsü, şiddetli okyanus dalgaları, dev bir şelalenin uğultusu veya ormandaki şiddetli rüzgar gibi derin, kalın ve bas ağırlıklı frekanslar kalır. Kulağa çok daha yumuşak ve kucaklayıcı gelir.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

SANİYELER İÇİNDE ZİHNİ NASIL SUSTURUYOR?

Kahverengi gürültünün asıl mucizesi, beynin "aşırı uyarılma" (overstimulation) halini anında maskelemesidir. Derin ve tok yapısı, beyni meşgul eden ve sizi aşırı düşünmeye iten o iç sesi adeta kalın, ağırlıklı bir battaniye gibi örter.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Özellikle zihni sürekli yarış halinde olanlarda, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) semptomları gösterenlerde veya anksiyete (kaygı) yaşayan kişilerde, beynin aradığı o "güvenli dolgunluğu" sağlar. Dışarıdaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları bloke ettiği için zihin, direnç göstermeyi bırakıp saniyeler içinde yavaşlar ve derin bir uykuya veya derin bir odaklanmaya geçer.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

NASIL UYGULAMALISINIZ?

Bu mucizeyi denemek son derece basit:

Uyumadan hemen önce (veya masa başında yoğun odaklanma gerektiren bir işin başındayken),dijital platformlara "Brown Noise" yazın.

En yüksek verimi almak için sesin telefondan odaya dağılması yerine, kulaklık (özellikle gürültü engelleyici bir kulaklık) ile dinlenmesi tavsiye ediliyor.

Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Ses seviyesini sizi rahatsız etmeyecek, ancak içinizdeki o düşünen sesi bastıracak bir arka plan uğultusu seviyesine ayarlayın. Etkisini ilk 30 saniye içinde hissedeceksiniz!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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