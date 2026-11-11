Beyaz gürültünün pabucu dama atıldı! Uykusuzluğu bıçak gibi kesen kahverengi gürültü

Bugüne kadar bu sorunu çözmek için televizyon karıncalanması, uçak kabini veya vantilatör sesini andıran "beyaz gürültü" tavsiye edilirdi. Ancak bilim insanları ve sosyal medya kullanıcıları, çok daha güçlü, tok ve hipnotik bir frekansı keşfetti. Giderek daha fazla insan, zihnindeki o geveze sesi susturmak için çareyi kahverengi gürültüde buluyor.