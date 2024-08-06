Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:12
Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Beyaz Saray düştü filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Channing Tatum, Jamie Foxx gibi isimlerin yer aldığı yapımın detayları araştırılmaya başladı. 2013 yılında vizyona giren film ekran başındaki izleyicilere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatacak. Peki, Beyaz Saray Düştü konusu nedir? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi