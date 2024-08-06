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Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:12

Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Beyaz Saray düştü filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Channing Tatum, Jamie Foxx gibi isimlerin yer aldığı yapımın detayları araştırılmaya başladı. 2013 yılında vizyona giren film ekran başındaki izleyicilere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatacak. Peki, Beyaz Saray Düştü konusu nedir? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi

Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam ATV'de ekranlara gelecek film Beyaz Saray Düştü için araştırımlar başladı. Aksiyon türündeki film oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaryosuyla dikkat çekiyor. 2013 yılında ilk defa izleyici karşısına çıkan film Beyaz Saray Düştü filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ KONUSU NEDİR?
Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuru yapar. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye götürür. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir.

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Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği Beyaz Saray Düştü oyuncuları:
Channing Tatum Rolü : John Cale

Jamie Foxx Rolü : US-President James Sawyer

Maggie Gyllenhaal Rolü : Secret Service Agent Finnerty

Jason Clarke Rolü : Emil Stenz

Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Richard Jenkins Rolü : Eli Raphelson

James Woods Rolü : Martin Walker

Joey King Rolü : Emily

Nicolas Wright Rolü : Donnie Donaldson

Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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