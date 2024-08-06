Beyaz Saray Düştü filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ KONUSU NEDİR?

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuru yapar. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye götürür. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir.