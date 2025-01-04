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Beykoz Belediyesi'nde skandal! Başkan yardımcısının güvenlik görevlisiyle görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 04.01.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
06:42
Beykoz Belediyesi'nde skandal! Başkan yardımcısının güvenlik görevlisiyle görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcı Murat Miniç ile belediyeye ait kültür merkezinde görevli kadının uygusuz görüntülerinin ortaya çıkması ilçeyi karıştırdı. Kültür merkezinin güvenlik kamerasınca kayda geçen o anların yayılmasının ardından Murat Miniç, görüntüleri sosyal medyada yaydıkları gerekçesiyle 7 personel hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonrası 7 kişinin ifadeleri alındı.