Beykoz Belediyesi’nde skandal! Başkan yardımcısının güvenlik görevlisiyle görüntüleri ortaya çıktı

Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.