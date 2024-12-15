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Giriş Tarihi: 15.12.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:31

Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

DHA
Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

Olay 19.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi.

Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın 2'nci katında, yağışın da etkisiyle kısmi çökme meydana geldi.

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Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

İtfaiye ekiplerinin incelemesinde, binada kimsenin olmadığını tespit edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile sokağa saçılan molozları temizledi.

Beyoğlu’nda bir binada kısmi çökme meydana geldi!

Binanın Beyoğlu Belediyesi tarafından daha önceden etrafının çevrildiği ve üzerine "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşamayınız. Araç park etmeyiniz şeklinde uyarı tabelası asıldığı görüldü.

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