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Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: “Ortada bir yanlış anlaşılma var”
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
14:37
Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: “Ortada bir yanlış anlaşılma var”
Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silah olduğunu vurgulayan Bakanlık ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirterek "salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur. Sonuç olarak; Evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" ifadelerine yer verdi.