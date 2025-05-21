Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: “Ortada bir yanlış anlaşılma var”
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:37

Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: “Ortada bir yanlış anlaşılma var”

Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silah olduğunu vurgulayan Bakanlık ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirterek "salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur. Sonuç olarak; Evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" ifadelerine yer verdi.

Kerim CENGİL
Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: Ortada bir yanlış anlaşılma var

Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere kamu oyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: Ortada bir yanlış anlaşılma var

SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILAN TÜM ALETLER SİLAHTIR

Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu öne süren Bakanlık Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silah olduğunu belirtti. Bir kişinin bir başkasını taş atarak yaralama durumunda buradaki taşın bile silah sayılacağını vurgulayan Bakanlık, "Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 sayılı kanunun 4.maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: Ortada bir yanlış anlaşılma var

BU SİLAHLARI BULUNDURMAK KANUNA AYKIRI

Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konu olduğunu ve 6136 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğini dile getiren Bakanlık, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur" dedi.

Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: Ortada bir yanlış anlaşılma var

EKMEK BIÇAĞI İLE BİRİNİ ÖLDÜRMEZSENİZ EKMEK BIÇAĞI SİLAH SAYILMAZ

Evde kullanılan ekmek bıçağının 6136 kapsamında suç olmadığını ifade eden Bakanlık, "Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" dedi.

Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: Ortada bir yanlış anlaşılma var