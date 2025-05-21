Bıçak silah sayılmadı iddialarına Adalet Bakanlığından yanıt: “Ortada bir yanlış anlaşılma var”

SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILAN TÜM ALETLER SİLAHTIR

Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu öne süren Bakanlık Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silah olduğunu belirtti. Bir kişinin bir başkasını taş atarak yaralama durumunda buradaki taşın bile silah sayılacağını vurgulayan Bakanlık, "Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 sayılı kanunun 4.maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir" ifadelerine yer verdi.