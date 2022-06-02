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Haberler Yaşam Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 02.06.2022 17:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 17:18

Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini doğaya atmak ve orada farklı aktiviteler yapmak isteyen kişiler için pek çok alan mevcuttur. Özellikle Bilecik'te yer alan mesire alanlarında piknik gibi farklı aktiviteler yapmak mümkün. Aile veya arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçirmek isteyenler, burada bulunan mesire alanlarını tercih edebilir. Bilecik piknik alanları yazımızda, merak edilen mesire alanlarına yer verdik. Bilecik Piknik Alanları, Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve kafa dinlemek için pek çok alan vardır. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber doğa ile iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyen kişiler, bulunduğu şehirdeki mesire alanlarını tercih edebilir. Bir turizm kenti olan Bilecik, birçok mesire alan ve parkın bulunduğu yerlerden birisidir. Bu mesire alanlarında kişiler keyifle piknik yapıp, mangal yakarak günün stresini atabilir. Yoğun iş temposundan ve kalabalık şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen kişiler için doğada huzurlu zaman geçirmek oldukça keyif vericidir. Bu nedenle pek çok kişi, Bilecik'te yer alan piknik yerlerini araştırır. Bilecik piknik alanları yazımızda sizler için piknik yapabileceğiniz mekânlara yer verdik.

Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bilecik Piknik Alanları

Bilecik'te yer alan pek çok mesire alanı vardır. Bunlardan birisi olan, Küçükelmalı Gölet Çevresi, Küçükelmalı köyü yakınında bulunan bir dinlenme yeridir. Bu dinlenme tesisinde piknik yapmak da mümkün.

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Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bozcaarmut Gölet Çevresi ise, ilçe merkezine 15 km uzaklıkta bulunan, çevresi köknar ve çam ormanlarıyla kaplı bir mesire alanıdır. Kınık Şelalesi ise, Kınık köyü yakınlarında bulunan, kayalıktan çıkan suyla ilginç bir görüntü veren bir mekândır. İl merkezine 25 km uzaklıkta olan bu piknik alanında sevdiklerinizle doyasıya piknik yapmanız mümkün.

Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bilecik Piknik Yerleri

Bilecik ilinde bulunan piknik yerlerinden birisi olan Trübin Mesire Alanı, ilçe merkezine 7 km uzaklıkta olan, çağlayanlarıyla ilgi çeken ve sıklıkla tercih edilir. Bu piknik yeri yemyeşil doğasıyla ilgi çeken ve sıkça tercih edilen bir mekândır. Bir diğer piknik yeri olan Osmaneli Parkı, pikniğin yanı sıra, mola vermek ve yürüyüş yapmak isteyenlerin de tercih edebileceği bir yerdir. Osmaneli'nde bulunan bu piknik yeri, huzur verici olmasıyla da dikkat çeker.

Bilecik Piknik Alanları - Bilecik Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bilecik Mesire Alanları

Bilecik mesire alanları arasında yer alan Dodurga Barajı, Bozüyük ilçe merkezine 20 km uzaklıkta olan, Dodurga kasabasının 2 km. güneybatısında yer alan baraj ve çevresi piknik yapmaya elverişlidir. Bu mesire alanının yanı sıra Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yukarı Dere, piknik yapmaya elverişli bir diğer mekândır. Merkezde yer alan Uğur Mumcu, sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz bir diğer mekândır. Bu mesire alanında, pikniğin yanı sıra yürüyüş ve koşu yapabilmek mümkün. Spor Kondisyon Parkı da şehrin merkezinde bulunan Spor Kondisyon Parkı da piknik yapmak için ideal bir yerdir.

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