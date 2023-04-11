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Haberler Yaşam Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 22:41

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, en çok dikkat çeken müjdelerden biri de öğrencilere Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti oldu. Bu kapsamda "2023 Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ayrıca yine açıklamada "aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri yer aldı. Peki, 2023 Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak? İşte o detaylar.

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan'dan gençleri sevindirecek açıklamalar peş peşe geldi. Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti uygulamasının geleceğini ifade eden Erdoğan'ın bu açıklaması bugün ilgi görürken bununla beraber detaylar merak konusu haline geldi. Peki, 2023 Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak? İşte öğrencilere Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti detayları…

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, gençlere müjdeleri sıraladı. Başkan Erdoğan, bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti uygulamasının geleceğini ifade etti.

"DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM"

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende "Doğru zaman doğru adam" sloganıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı.

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Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatılacağını ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız" dedi.

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

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