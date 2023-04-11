Haberler Yaşam Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 22:41

Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama 2023: Öğrencilere bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklarken, en çok dikkat çeken müjdelerden biri de öğrencilere Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti oldu. Bu kapsamda "2023 Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ayrıca yine açıklamada "aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri yer aldı. Peki, 2023 Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti ne zaman ve ne kadar olacak? İşte o detaylar.