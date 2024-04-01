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Bilim insaları "biyolojik yaşı" geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: "Gençlik iksiri"
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:58
Bilim insaları "biyolojik yaşı" geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: "Gençlik iksiri"
Öncelikle yaşlanmanın tüm canlıların doğası olduğunu kabul etmek, varlığımızın en önemli noktalarından biri. Fakat rahat bir yaşlılık geçirmek ve her daim "dinç bir zihin ve bedene" sahip olmak için yapmamız gereken birkaç adım mevcut. İşte yaşlanma uzmanından adım adım gençleşme formülü…