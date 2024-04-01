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Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:58

Bilim insaları "biyolojik yaşı" geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: "Gençlik iksiri"

Öncelikle yaşlanmanın tüm canlıların doğası olduğunu kabul etmek, varlığımızın en önemli noktalarından biri. Fakat rahat bir yaşlılık geçirmek ve her daim "dinç bir zihin ve bedene" sahip olmak için yapmamız gereken birkaç adım mevcut. İşte yaşlanma uzmanından adım adım gençleşme formülü…

Bilim insaları biyolojik yaşı geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: Gençlik iksiri

Hepimiz, yaşlanmanın getirdiği değişimleri ortadan kaldırarak zamanı geri alabilmeyi dileriz. Yaşlanma uzmanı Andrew Steele atılması gereken bazı kolay adımları paylaştı.

Bilim insaları biyolojik yaşı geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: Gençlik iksiri

KASINIZI KORUYUN

Hepimizin her hafta en az 150 dakika orta şiddette egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmayı hedeflemesi gerektiği yaygın bir bilgidir. Ancak egzersiz rutinlerimize kuvvet antrenmanı eklemenin önemini sıklıkla gözden kaçırıyoruz.

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Bilim insaları biyolojik yaşı geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: Gençlik iksiri

30 yaşından sonra her on yılda bir kasımızın yaklaşık yüzde beşini kaybederiz. Ancak direnç egzersizi bu düşüşü geciktirebilir, hatta tersine çevirerek hem kemik yoğunluğumuzu hem de kas kütlemizi koruyabilir.

Bilim insaları biyolojik yaşı geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: Gençlik iksiri

MODA DİYETLERİ GÖRMEZDEN GELİN

Moda diyetler fazla kiloları hızlı bir şekilde vermenize yardımcı olsa da Steele, çalışmaların kilo kaybının orantısız olarak yağdan ziyade kas kaybından kaynaklandığını gösterdiğini söylüyor.

Bilim insaları biyolojik yaşı geriye döndürmenin yolunu buldu! Onlarca yaş genç görüneceksiniz: Gençlik iksiri

Yukarıda bahsettiğimiz yaşlandıkça kaslarımızı korumanın önemi göz önüne alındığında, konu yaşımızı tersine çevirmek olduğunda o kadar da iyi değiller. Uzmanlar bunun yerine daha az et, daha fazla sebze, meyve, baklagiller, kuruyemişler ve tam tahıllar yememiz gerektiğini söylüyor.

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