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Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:44

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Bilim insanları, dünyada artan sorunlar sonucu ayakta kalması muhtemel 5 ülkeyi duyurdu. Refah açısından bazı ülkeler iyiye doğru gidiyor olsa da dünya büyük bir değişimden geçiyor ve 8 milyar insan, bu değişimden etkileniyor. İklim değişikliği sonucu şehirlerin alıştığı iklim farklılaşıp ekstrim doğa olayları vuku bulurken, Covid 19 sonrası salgın korkusu gittikçe artıyor. Dünyanın nüfusu 8 milyara ulaşırken, yaşanacak kara parçalarının sınırlı olduğu göz ardı ediliyor. Su kaynaklarının azlığı da yaşanacak facialara davetiye çıkarıyor. Depremler, küresel iklim değişikliği sonucu oluşan garip hava olayları ve dünya dışı uzay fenomenlerinin dünya üzerindeki etkisi, birçok ülkeyi kırılgan hale getirmekte. Olası kıyamet senaryoları yaz yaz bitmezken, bilim insanları dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülkeyi duyurdu.

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. Olası kıyamet senaryosunda hayatta kalması olası 5 ülke açıklandı.

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

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Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

UYGARLIK TEHLİKEDE

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi.

Bilim insanları açıkladı: Dünyanın sonu geldiğinde sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

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