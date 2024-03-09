Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:18

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Herkesin kendine özgü bir müzik dinleme tarzı olduğunu biliyoruz. Üzgün zamanlarınızda, mutlu anlarınızda hemen her duygu halinde seçtiğimiz o çalma listeleri, aslında karakterinizle de ilgili önemli ipuçları veriyor. İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları…