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Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:18

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Herkesin kendine özgü bir müzik dinleme tarzı olduğunu biliyoruz. Üzgün zamanlarınızda, mutlu anlarınızda hemen her duygu halinde seçtiğimiz o çalma listeleri, aslında karakterinizle de ilgili önemli ipuçları veriyor. İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları…

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Çok sayıda bilimsel çalışma, farklı müzik türleriyle ilişkili kişilik özelliklerini araştırdı ilginç sonuçlara erişti. Örneğin; psikopatlığa yatkın olanların Blackstreet'in No Diggity şarkısından hoşlandığı keşfedildi. Araştırmanın devamında elde edilen sonuçlar ise daha ilginç...

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Popüler, listelerde zirveye çıkan şarkılardan sıklıkla hoşlanıyorsanız, çevresi tarafından sevilen, hoş bir insan olma olasılığınız daha yüksek.

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Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Ağır metal müzikten hoşlanan kişilerin, şiddete eğilimi olduğuna dair algı ise yine bu araştırmada kırıldı. Bu insanların bu müzikte yalnızca "keyif aldığını" doğruladı.

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Fakat eğer müzik dinlerken abartılı bas tonlardan hoşlanıyorsanız, bu kötü bir haber olabilir. Bas tonlarının yoğun olması modern müziğin kaçınılmaz bir özelliği, ancak bas seslerine olan düşkünlüğün kişiliğiniz hakkında ne söylediğine şaşırabilirsiniz.

Bilim insanları açıkladı: Müzik zevkinize göre siz kimsiniz? Psikopatların en çok sevdiği o şarkı...

Personality and Individual Differences (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) adlı dergide 1997 yılında yapılan bir araştırma, erkeklerin kadınlara göre 'abartılı' baslı müzikten daha fazla keyif aldıklarını ortaya çıkardı.

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