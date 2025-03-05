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Haberler Yaşam Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:43

Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

Bilim insanları Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösteren tek yer olduğunu açıkladı. Son yapılan araştırmaların ışığında ulaşılan bu bilginin ardından, Salda Gölü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine girdi.

Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

Dünya Salda Gölü üzerinde yapılan o araştırmayı konuşuyor. Dünyanın en önemli jeolojik alanlarından biri olarak dikkatleri çeken Salda Gölü Dünya üzerinde Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer özellikler taşıyan tek yer. Uluslararası Jeomiras Komisyonu, 2024 yılında Salda Gölü'nü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine ekledi.

Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.

EFSANEVİ BİR EKOSİSTEME SAHİP!

Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30'dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.

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Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

MARS İLE BENZER ÖZELLİKLER TAŞIYAN TEK YER

Bilim insanları, Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Profesör Briony Horgan, 2019 yılında NASA'nın Perseverance keşif aracı ekibiyle birlikte gölde araştırmalar yaptı.

Horgan, "Burası gerçekten eşsiz bir yer. Adeta Mars'taki eski bir gölün kıyısında duruyormuş gibi hissettim." ifadelerini kullandı. Gezegen araştırmalarında, Dünya üzerindeki benzer coğrafi yapılar "gezegen analoğu" olarak adlandırılıyor. Mars'ın yüksek demir ve magnezyum içeriği nedeniyle, böyle bir analogu Dünya'da bulmak oldukça zor.

Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

Ancak uzmanlara göre, Salda Gölü havzası, okyanus tabanında oluşmuş bir jeolojik yapıya sahip ve bu da gölü Mars ile kıyaslanabilir hale getiriyor.

Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

EN AZ 2 MİLYON YILLIK!

Salda Gölü, yalnızca Mars'ın keşfi için değil, Dünya'nın geçmişini anlamak açısından da büyük önem taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisliği Profesörü Nurgül Balcı'ya göre, gölde bulunan mikroorganizmalar, en az 2 milyon yıllık mikrobiyal yapılar oluşturdu. Su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan bu yapılar, gezegenimizin geçmişine dair önemli ipuçları barındırıyor.