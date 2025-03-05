Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…

Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.

EFSANEVİ BİR EKOSİSTEME SAHİP!

Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30'dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.