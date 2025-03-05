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Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
13:43
Bilim insanları araştırdı: Türkiye’deki o yer Mars’a çok benzer! En az 2 milyon yıllık…
Bilim insanları Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösteren tek yer olduğunu açıkladı. Son yapılan araştırmaların ışığında ulaşılan bu bilginin ardından, Salda Gölü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine girdi.