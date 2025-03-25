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Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
11:47
Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı
Bilim insanları Antarktika'da bir buz dağının kırılması sonucunda yıllardır gün ışığı görmeyen bir okyanus şeridi keşfettiklerini açıkladılar. Bölgede araştırma yapan bilim insanları, yapılan keşifler sonucu şaşkınlığa uğradılar. Deniz tabanında dev deniz örümcekleri, ahtapotlar, buz balıkları gibi pek çok tür bulundu.