Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

BİLİM İNSANLARINI ŞOKA UĞRATAN KEŞİF!

Falkor adlı bir araştırma gemisindeki ekip, yeni ortaya çıkan deniz tabanını aramaya karar verdi. Daha önce hiçbir araştırma ekibi oradaki derin denizi keşfetmemişti.

Araştırmalar gerçekleşirken beklenti pek de yüksek değildi. Bilim insanları, bu kadar kalın bir buz örtüsünün altında pek fazla yaşamın gelişebileceğini düşünememişlerdi. Ancak hiç de beklenildiği gibi olmadı.