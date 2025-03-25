Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:47

Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

Bilim insanları Antarktika'da bir buz dağının kırılması sonucunda yıllardır gün ışığı görmeyen bir okyanus şeridi keşfettiklerini açıkladılar. Bölgede araştırma yapan bilim insanları, yapılan keşifler sonucu şaşkınlığa uğradılar. Deniz tabanında dev deniz örümcekleri, ahtapotlar, buz balıkları gibi pek çok tür bulundu.

Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

Antarktika'da buz tabakasından kopan dev bir buzdağının altı ilk defa görüntülendi. Bilim insanları yıllardır gün ışığı görmeyen okyanus şeridinin altında gizli bir ekosistem keşfetti. Okyanusun altında birbirinden farklı pek çok tür bulundu.

Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

BİLİM İNSANLARINI ŞOKA UĞRATAN KEŞİF!

Falkor adlı bir araştırma gemisindeki ekip, yeni ortaya çıkan deniz tabanını aramaya karar verdi. Daha önce hiçbir araştırma ekibi oradaki derin denizi keşfetmemişti.

Araştırmalar gerçekleşirken beklenti pek de yüksek değildi. Bilim insanları, bu kadar kalın bir buz örtüsünün altında pek fazla yaşamın gelişebileceğini düşünememişlerdi. Ancak hiç de beklenildiği gibi olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

OKYANUSUN ALTINDA YENİ TÜRLER

Ancak ekip üyelerinin buz dağının altında buldukları onları şaşırttı: dev deniz örümcekleri, ahtapotlar, buz balıkları, mercanlar ve süngerler.

Bunların arasında yüzlerce yıllık olabilecek vazo biçimli bir tür de vardı.

Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

BÖLGEDE KEŞİFLER SÜRECEK

Araştırmacılar, keşif gezisinde düzinelerce yeni tür tespit edebileceklerine inanıyor.

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi'nde araştırmacı olan Esquete, "Orada bulduğumuz zengin ekosistemler karşısında gerçekten şaşırdık ve hayrete düştük" dedi.

Bilim insanlarını şoka uğratan keşif: Antarktika’da buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı

Keşif, ısınan bir gezegende derin deniz yaşamının nasıl değişebileceğini anlamak için önemli bir temel sağlıyor.

Antarktika açıklarındaki büyük gizem tüm ekosistemi kapsıyor