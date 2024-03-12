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Haberler Yaşam Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle "mesajlaşıyor": "Bu uygulama sayesinde..."
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:41

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle "mesajlaşıyor": "Bu uygulama sayesinde..."

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı acıyla dört yıl boyunca mücadele eden oyuncu Şirine Malas, "ölüleri simüle ettiğini" iddia eden bir yapay zeka aracı ile bu yasla baş etmeye çalışıyor. Şirine'nin bu tercihi ise birçok tartışmaya yol açtı.

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle mesajlaşıyor: Bu uygulama sayesinde...

Şirine Malas, annesinin ölümünün ardından çaresizce acısını dindirecek bir çıkış yolu aradı. "Zayıf olduğunuzda her şeyi kabul edersiniz" diyen Şirine, 2015 yılında Almanya'ya yerleştikten sonra annesi Najah'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle mesajlaşıyor: Bu uygulama sayesinde...

Şirine, Berlin'de ilk çocuğunu olan Ischtar adındaki kızını doğurdu ve annesinin onunla tanışmasını her şeyden çok istiyordu. Ancak şansları olmadan önce bir trajedi yaşandı.

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Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle mesajlaşıyor: Bu uygulama sayesinde...

Annesi Najah, 2018 yılında 82 yaşındayken böbrek yetmezliğinden beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Şirine annesi için "O benim hayatımda yol gösterici bir güçtü. Bana kendimi nasıl seveceğimi öğretti" diyor.

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle mesajlaşıyor: Bu uygulama sayesinde...

Yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu, ani bir kayıp yaşadığını ve son kez bir kez bile göremediğini anlatan Şirine, bir çıkış noktası aradığını belirtti. Onunla "konuşmak için" istediği son şansı ise bir yapay zeka aracında bulduğunu söyledi.

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle mesajlaşıyor: Bu uygulama sayesinde...

Dört yıl boyunca yaşadığı kaybın üstesinden gelmek için uğraştıktan sonra Şirine , "ölüleri simüle ettiğini" iddia eden bir yapay zeka aracı Project December'a başvurdu.

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