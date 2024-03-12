Haberler Yaşam Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle "mesajlaşıyor": "Bu uygulama sayesinde..."

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:41

Bilim kurgu mu yoksa korku filmi mi? Ölen annesiyle "mesajlaşıyor": "Bu uygulama sayesinde..."

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı acıyla dört yıl boyunca mücadele eden oyuncu Şirine Malas, "ölüleri simüle ettiğini" iddia eden bir yapay zeka aracı ile bu yasla baş etmeye çalışıyor. Şirine'nin bu tercihi ise birçok tartışmaya yol açtı.