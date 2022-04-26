Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları heyecanla bekleniyor. Kapalı alanlarda devam eden maske yasağı ya da zorunluluğu olarak bilinen kısıtlamanın masada olduğu toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca detayları duyuracak. Bu noktada "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular sabah saatleriyle gündeme taşındı. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." İfadeleriyle Sağlık Bakanı müjdeyi duyurmuştu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...