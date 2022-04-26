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Haberler Yaşam BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00'da toplanıyor!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:53

BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00'da toplanıyor!

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları heyecanla bekleniyor. Kapalı alanlarda devam eden maske yasağı ya da zorunluluğu olarak bilinen kısıtlamanın masada olduğu toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca detayları duyuracak. Bu noktada "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular sabah saatleriyle gündeme taşındı. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." İfadeleriyle Sağlık Bakanı müjdeyi duyurmuştu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00’da toplanıyor!

Koronavirüs salgını sürecinin başından bu yana kritik konuların ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Bakan Koca'nın başkanlığında toplanacak kurulun bugünkü en önemli gündemi kapalı alanlarda devam eden maske yasağı olurken konuyla ilgili olarak "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haber sinyalleri vermişti. İşte Bilim Kurulu Toplantısı kararları, sonuçları ve tüm gelişmeler...

BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00’da toplanıyor!

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan ve merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının bugün saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." demişti.

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BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00’da toplanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 'maskeli son yazımız olacak' dediğini hatırlatmış ve şunları ifade etmişti:

"O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullanmıştı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00’da toplanıyor!

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER ELE ALINACAK?

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI ne zaman, bugün mü, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir? Bilim Kurulu 26 Nisan 2022 bugün 12.00’da toplanıyor!

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

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