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Haberler Yaşam Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:35

Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

Milyonlarca insan kış aylarında aktar ve baharatçılardan kış çayı karışımları alıyor. Kış mevsiminde tüketimi artan kış çaylarıyla ilgili yürütülen bilimsel bir araştırma ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, kış çayı karışımlarında olmaması gereken bitki ve böcek kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Uzman isim vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, 'Çok karışımlı bitki çaylarını tavsiye etmiyoruz' dedi.

Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

Mersin Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde "Karışık Bitki Çayı Karışımlarındaki Kompozisyon ve Kirleticilerin Analizi" başlıklı ortak çalışma gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Biyolog Muhyettin Şentürk ile Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tülay Aşkın Çelik ve Doç. Dr. Özlem Sultan Aslantürk'ün yürüttüğü ortak araştırmada, seçilen pilot bölgedeki 15 aktardan temin edilen 11 farklı kış çayı karışımı incelendi. Çalışma sonucunda bazı paketlerdeki etikette yer alan bilgilerin, içerikteki bitkilerle eşleşmediği tespit edilirken, araştırma sonuçlarının makalesi Tarım Bilimleri Dergisi'nde yayımlandı.

Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

"Kişide yarardan çok zarar gösterebilir"

Ortak yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Şentürk, aktarlarda satılan kış çayı karışımlarının içeriklerini tespit etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Kış çaylarının içeriklerini morfolojik olarak incelediklerini ifade eden Şentürk, şöyle devam etti:

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Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

"Çalışmamızın sonuçları, aktarlarda satılan kış çayı karışımlarında tağşiş olduğunu göstermiştir. Pilot bölge olarak seçilen 15 aktarda satılan 11 farklı kış çayı belirledik. Bunların paketlemelerini inceledik. Etiketlerinde yer alan bitkilerin bilgilerini ve isimlerini kontrol ettik. İçerikteki bitkileri, morfolojik olarak inceleyerek teşhis ettik. Bunları kıyasladık, karşılaştırdık, analizimizi yaptık. Bazı kış çayı paketlemelerinin iyi olmadığını, bazısının etiket bilgisinin olmadığını, bazısının etiket bilgisinin eksik olduğunu gördük. Etiket bilgisi eksik kış çaylarında farklı ve karışımlarda yer almaması gereken bitki parçaları tespit ettik. Daha da ötesi birçok kış çayı karışımında olmaması gereken böcek kalıntıları, böcek yumurtası, hatta mantar kontaminasyonu tespit ettik. Etiket bilgilerinde yer alan bitkilerle içerikte yer alan bitkilerin eşleşmediğini gördük."

Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

Vatandaşların kış çaylarını normalde etikette yer alan bilgilere bakarak satın aldığını vurgulayan Şentürk, "Alerjisi olan veya etikette olmayan bitkiyi istemeyen kişiler bu tür ürünü aldıklarında istemedikleri bitkilerle karşılaşabilirler. Bu açıdan bu karışımlar risk taşıyor. Kişide yarardan çok zarar gösterebilir. Neticede tamamlayıcı ya da destekleyici tedavi olarak başvurulan aktar ürünleri ve bunlardan en önemlilerinden biri olan kış çayı karışımlarında tağşiş olduğu görülmüştür" diye konuştu.

Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…

"Bitki sayısı arttıkça, bitkilerin etkileşim riski artar"

Vatandaşları içeriğini bilmedikleri bu tür kış çayı karışımlarından uzak durmaya çağıran Şentürk, "İnsanımızın bu tür karışımlardan mümkün mertebe uzak durmasını veya bilinçli tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Kış çayı karışımlarında rastladıkları bazı zararlıların yıkama ile geçmeyeceğine dikkat çeken Şentürk, bunların yanı sıra etikette belirtilmeyen içeriklere rastladıklarını kaydetti. Bunların alerjisi olan insanlarda tehlikeli olabileceğine işaret eden Şentürk, "Örneğin kış çayı karışımlarında olmaması gereken buğdaygil üyelerine rastladık. Gluten hassasiyeti olan kişiler, etiketinde belirtilmeyen ve içeriğini bilmeyerek bu tür karışımları aldıklarında sıkıntı yaşayabilir.