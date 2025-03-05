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Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:35
Bilimsel araştırma yapıldı, uzman isimler şiddetle uyardı: O çaylardan uzak durun…
Milyonlarca insan kış aylarında aktar ve baharatçılardan kış çayı karışımları alıyor. Kış mevsiminde tüketimi artan kış çaylarıyla ilgili yürütülen bilimsel bir araştırma ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, kış çayı karışımlarında olmaması gereken bitki ve böcek kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Uzman isim vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, 'Çok karışımlı bitki çaylarını tavsiye etmiyoruz' dedi.