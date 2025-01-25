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Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:02
Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, bölgedeki incelemelerini tamamladı. Yaklaşık 3,5 saat inceleme yapan heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.