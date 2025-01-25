Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:02

Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, bölgedeki incelemelerini tamamladı. Yaklaşık 3,5 saat inceleme yapan heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

AA
Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

BİLİRKİŞİ HEYETİ İKİNCİ KEZ BÖLGEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.

Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

3,5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı.

Bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı! Heyet delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı

Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

SON DAKİKA