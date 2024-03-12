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Haberler Yaşam Bill Gates "milyarlar kazandıracak" yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:02

Bill Gates "milyarlar kazandıracak" yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biri olarak sıklıka gündeme gelse de, onu sadece yatırımlarıyla değil tavsiyeleriyle de sıklıkla takip ediyoruz. Yaptığı açıklamalardan biri ise yediden yetmişe herkesin yeni bir kariyer inşasında rol oynayabilir. Gates'e göre, iklim teknolojilerine odaklanan şirketler, Tesla, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin karını bile geride bırakabilir.

Bill Gates milyarlar kazandıracak yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelse de verdiği tavsiyelerle de milyonlarca insanın dikkatini çekiyor.

Bill Gates milyarlar kazandıracak yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

Yunan basını Gates'in geleceğin en büyük kariyer alanını açıkladığını yazdı. Gates'e göre gelecekteki meslek, iklim değişiklikleriyle ilişkili olacak.

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Bill Gates milyarlar kazandıracak yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

Dünyanın önündeki en büyük kriz olan iklim tahribatı, birçok coğrafyayı tehdit ediyor. Bu nedenle Gates, insanların ilgilenmesi gereken meslek alanlarının iklim değişikliği ile ilişkili olduğunda geniş bir kariyer alanı sunabileceğini belirtiyor.

Bill Gates milyarlar kazandıracak yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

Gates, iklim değişikliği ve iklim teknolojisine odaklanan şirketler, Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin bile gelirlerini geride bırakabilir.



Bill Gates milyarlar kazandıracak yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak

İklim teknolojisi, insanlara hizmet ederken çevreye zarar vermeyen ürünler ve hizmetleri içerir.




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