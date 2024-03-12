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Bill Gates "milyarlar kazandıracak" yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:02
Bill Gates "milyarlar kazandıracak" yeni mesleği açıkladı! Ne Tesla ne de Amazon... Her şey onun gerisinde kalacak
Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biri olarak sıklıka gündeme gelse de, onu sadece yatırımlarıyla değil tavsiyeleriyle de sıklıkla takip ediyoruz. Yaptığı açıklamalardan biri ise yediden yetmişe herkesin yeni bir kariyer inşasında rol oynayabilir. Gates'e göre, iklim teknolojilerine odaklanan şirketler, Tesla, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin karını bile geride bırakabilir.