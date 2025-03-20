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Haberler Yaşam BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:10

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları 7 Mart tarihinde ilan edildi. Yapılan ön değerlendirme süreci sonrasında, öğrenciler yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bu bireysel değerlendirme, öğrencilerin yeteneklerini daha detaylı bir şekilde ölçmeyi amaçlayan sınavlar olarak gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM bireysel sınavları ne zaman yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, ön değerlendirme aşamasının ardından bireysel değerlendirmeler için randevu sürecine geçecektir. Bu değerlendirme, her yetenek alanına özel olarak planlanacaktır. Peki, BİLSEM bireysel sınavları ne zaman yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her bir yetenek alanı için ayrı ayrı düzenlenecek ve 14 Nisan 2025 itibariyle başlatılacaktır.

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BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Giriş yerleri, ön değerlendirme süreci sonunda yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için belirlenen randevulara ilişkin belgeler, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğrencilerin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

İTİRAZ BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden alınmıştır.

Yapılan itirazlar, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında incelenerek sonuçlandırılacaktır.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

KAYIT TAKVİMİ
Süreci başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 28 Temmuz- 29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.