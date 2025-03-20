BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, ön değerlendirme aşamasının ardından bireysel değerlendirmeler için randevu sürecine geçecektir. Bu değerlendirme, her yetenek alanına özel olarak planlanacaktır. Peki, BİLSEM bireysel sınavları ne zaman yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...