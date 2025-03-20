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BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
12:10
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları 7 Mart tarihinde ilan edildi. Yapılan ön değerlendirme süreci sonrasında, öğrenciler yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bu bireysel değerlendirme, öğrencilerin yeteneklerini daha detaylı bir şekilde ölçmeyi amaçlayan sınavlar olarak gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM bireysel sınavları ne zaman yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?