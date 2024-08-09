BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakat sonuçları için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Bireysel değerlendirme süreci 26 Temmuz tarihinde sona erdi. 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen sonuçlara yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bireysel değerlendirme sonucunda özel yetenekli çocuklar devam ettikleri okullarının bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt gerçekleştirebilecek. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı?