Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
07:31
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı 2024 gündemde. Öğrencilerin ve velilerin gözü BİLSEM mülakat sınavı sonuçları için meb.gov.tr adresine çevrildi. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı an be an takip ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri 2023-2024 mülakat değerlendirme süreci 26 Mayıs- 26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenirken henüz bir açıklama gelmedi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla ilan edilecek. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı