Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:31

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı 2024 gündemde. Öğrencilerin ve velilerin gözü BİLSEM mülakat sınavı sonuçları için meb.gov.tr adresine çevrildi. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı an be an takip ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri 2023-2024 mülakat değerlendirme süreci 26 Mayıs- 26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenirken henüz bir açıklama gelmedi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla ilan edilecek. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 bireysel değerlendirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM mülakat sonuç sorgulama ekranı

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakat sonuçları için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Bireysel değerlendirme süreci 26 Temmuz tarihinde sona erdi. 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen sonuçlara yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bireysel değerlendirme sonucunda özel yetenekli çocuklar devam ettikleri okullarının bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt gerçekleştirebilecek. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.
BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: meb.gov.tr BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA