Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
07:34
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA (MEB.gov.tr) | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler, BİLSEM mülakat sonuçları için MEB.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB ile Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama!