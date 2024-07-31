Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:34

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA (MEB.gov.tr) | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler, BİLSEM mülakat sonuçları için MEB.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB ile Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB.gov.tr | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

MEB son dakika duyuruları ile birlikte BİLSEM mülakat sonuçları mercek altına alındı. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıflardaki özel yetenekli çocuklar keşfediliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı BİLSEM sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile kayıt işlemleri yapılacak. Takvime göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 31 Temmuz bugün ilan edilecek. Peki, Bilsem bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB.gov.tr | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirme süreci ardından bugün kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak

. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz bugün ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB.gov.tr | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB.gov.tr | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA MEB.gov.tr | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

SON DAKİKA