BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA-SORGULA (MEB.gov.tr) | BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

MEB son dakika duyuruları ile birlikte BİLSEM mülakat sonuçları mercek altına alındı. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıflardaki özel yetenekli çocuklar keşfediliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı BİLSEM sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile kayıt işlemleri yapılacak. Takvime göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 31 Temmuz bugün ilan edilecek. Peki, Bilsem bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?