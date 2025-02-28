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Haberler Yaşam BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:03

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 BİLSEM öğrenci alımı ve yerleştirmelerine dair kılavuz yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yerleştirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi ise adaylar dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı ve yerleştirilmesi BİLSEM sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçlar MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılacaktır. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen öğrenciler, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacaktır. 2025 BİLSEM sınav takvimi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM tarafından 23 Şubat tarihinde tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları, 28 Şubat'ta meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarına itirazlarını 3-7 Mart tarihleri arasında yapma hakkına sahip olacaklardır.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçları, takvimde belirtilen tarihlerde MEB'in resmi internet sitesi olan https://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM 2025 TAKVİMİ

28 Şubat: Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanacak
3 - 7 Mart: Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Süreci
10 - 14 Mart: İtirazların Değerlendirilmesi
10 - 21 Mart: Bireysel Değerlendirme İçin Randevuların Belirlenmesi
26 Mart: Bireysel Değerlendirme İçin Giriş Belgelerinin e-Okul Sisteminde Yayınlanması
14 Nisan: Bireysel Değerlendirme Uygulamaları Başlayacak (27 Haziran'a kadar)
4 Temmuz: Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Duyurulması
28 Temmuz - 29 Ağustos: BİLSEM'de Eğitim Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri Yapılacak

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

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