BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçlar MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılacaktır. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen öğrenciler, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacaktır. 2025 BİLSEM sınav takvimi...