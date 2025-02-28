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BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
08:03
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
2025 BİLSEM öğrenci alımı ve yerleştirmelerine dair kılavuz yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yerleştirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi ise adaylar dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı ve yerleştirilmesi BİLSEM sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?