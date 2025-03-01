BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM tarafından 23 Şubat tarihinde tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları, 28 Şubat'ta meb.gov.tr adresinden açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, "BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat'ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart'a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat'ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart'ta paylaşılacak" dedi.