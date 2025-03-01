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Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:34

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 BİLSEM öğrenci alımı ve yerleştirmelerine dair kılavuz yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yerleştirme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. MEB'in son dakika duyurusu ile sonuçların açıklanmasını bekleniyor. Peki, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci alımı ve yerleştirilmesi BİLSEM sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, toplamda 6 oturumda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçlar MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılacaktır. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen öğrenciler, bir sonraki aşama olan bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacaktır. İşte, 2025 BİLSEM sınav takvimi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM tarafından 23 Şubat tarihinde tamamlanan ön değerlendirme işlemlerinin sonuçları, 28 Şubat'ta meb.gov.tr adresinden açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, "BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat'ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart'a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat'ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart'ta paylaşılacak" dedi.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçları, takvimde belirtilen tarihlerde MEB'in resmi internet sitesi olan https://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

BİLSEM'in takvimi güncellenmiştir. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecektir. İtirazlar, 17-21 Mart tarihleri arasında değerlendirilecektir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM'lerde gerçekleştirilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart tarihleri arasında belirlenecektir. Giriş belgeleri ise 8 Nisan'da duyurulacak olup, uygulamalar 14 Nisan ile 27 Haziran arasında yapılacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025? MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.