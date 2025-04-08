Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:38

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takvimi yayımlandı. MEB tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda süreç devam ederken sınav giriş yerleri adayların gündemine yerleşti. İki aşamadan oluşan sınavda adaylar ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dahil oluyor. Bireysel değerlendirme sınavları için geri sayım başlamışken sınav tarihi ve giriş yerleri sorgulanıyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda belirlenen BİLSEM sınav tarihi netleşti. BİLSEM bireysel değerlendirme sınav yerleri de sınav için geri sayımın başlamasıyla beklenmeye başladı. İki aşamadan oluşan BİLSEM'de adaylar ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dahil oluyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
BİLSEM 2025 sınav tarihi MEB takvimi doğrultusunda belli oldu. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihiyle başlayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ YERLERİ
BİLSEM sınav yerleri, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri bugünden itibaren 8 Nisan 2025 kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.