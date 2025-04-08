BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda belirlenen BİLSEM sınav tarihi netleşti. BİLSEM bireysel değerlendirme sınav yerleri de sınav için geri sayımın başlamasıyla beklenmeye başladı. İki aşamadan oluşan BİLSEM'de adaylar ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dahil oluyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?