Haberler
Yaşam
BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:38
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takvimi yayımlandı. MEB tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda süreç devam ederken sınav giriş yerleri adayların gündemine yerleşti. İki aşamadan oluşan sınavda adaylar ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme süreçlerine dahil oluyor. Bireysel değerlendirme sınavları için geri sayım başlamışken sınav tarihi ve giriş yerleri sorgulanıyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?