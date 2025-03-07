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Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:59

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Normalde 28 Şubat'ta açıklanması planlanan BİLSEM sonuçları, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilde ertelenen ön değerlendirme işlemleri sebebiyle ileri bir tarihe alınmıştı. Bu gecikme, sonuçların açıklanma sürecini de etkiledi. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında eğitim alacak öğrenciler için 7 Mart tarihi önem taşıyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme süreci, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 23 Şubat'ta tamamlanması planlanan değerlendirme işlemleri, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı illerde aksadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, yaptığı açıklamada, "22 Şubat'ta sona ermesi öngörülen BİLSEM ön değerlendirme uygulaması, ülke genelinde yaşanan hava şartları nedeniyle tamamlanamadı. Uygulamaya katılamayan öğrenciler için süreç 1 Mart'a kadar uzatıldı. Bu nedenle, 28 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar, 7 Mart'ta ilan edilecek" dedi.

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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçları, takvimde belirtilen tarihlerde MEB'in resmi internet sitesi olan https://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.