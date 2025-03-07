BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları bekleniyor!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme süreci, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 23 Şubat'ta tamamlanması planlanan değerlendirme işlemleri, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı illerde aksadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, yaptığı açıklamada, "22 Şubat'ta sona ermesi öngörülen BİLSEM ön değerlendirme uygulaması, ülke genelinde yaşanan hava şartları nedeniyle tamamlanamadı. Uygulamaya katılamayan öğrenciler için süreç 1 Mart'a kadar uzatıldı. Bu nedenle, 28 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar, 7 Mart'ta ilan edilecek" dedi.