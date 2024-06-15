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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
21:52
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramda misafir ağırlamaya hazırlananlar market ihtiyaçlarını gidermek adına araştırmalara başladı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı merak ediliyor. Özellikle 16 Haziran Bayramın 1. günü açık olan marketler araştıranların gündeminde olacak. Zincir marketler özelinde yapılan sorgulamalar hız kazanmış durumda. Peki; bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2024...