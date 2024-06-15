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Haberler Yaşam BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 21:52

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramda misafir ağırlamaya hazırlananlar market ihtiyaçlarını gidermek adına araştırmalara başladı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı merak ediliyor. Özellikle 16 Haziran Bayramın 1. günü açık olan marketler araştıranların gündeminde olacak. Zincir marketler özelinde yapılan sorgulamalar hız kazanmış durumda. Peki; bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2024...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramın 1. günü marketler açık mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros bayram çalışma saatleri için araştırmalar hız kazanırken kurban etinin gelişiyle birlikte market ürünlerine ihtiyaç duyacaklar dışarıya çıkmadan önce sorularına internet üzerinden yanıt arayacak. Kurban Bayramı boyunda marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da gündemde olacak. Peki; 16-17-18-19 Haziran marketler bayramda açık mı, kapalı mı, hangi günler açık?

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

16-17-18-19 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı idari izinle birlikte 9 güne ulaştı. Bayram tatili süresince market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle bayramın 1. günü açık olacak marketler gündemde.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Özellikle zincir marketlerin genellikle bayramın 1. günü kapalı olduğu görülüyor. Ancak market özelinde değerlendirme yapmak oldukça önemli.

Bazı marketler hizmet vermeye devam edebiliyor. Bu noktada market özelinde araştırmalar hız kazanıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

Marketin bayram çalışması hakkında açıklaması bulunmuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Marketin bayram çalışması hakkında açıklaması bulunmuyor.

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