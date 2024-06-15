BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı kapalı mı? Bayramın 1. Günü marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramın 1. günü marketler açık mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. BİM, A101, ŞOK, Migros bayram çalışma saatleri için araştırmalar hız kazanırken kurban etinin gelişiyle birlikte market ürünlerine ihtiyaç duyacaklar dışarıya çıkmadan önce sorularına internet üzerinden yanıt arayacak. Kurban Bayramı boyunda marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı da gündemde olacak. Peki; 16-17-18-19 Haziran marketler bayramda açık mı, kapalı mı, hangi günler açık?