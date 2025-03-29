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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? (31 Mart-2Nisan)
Giriş Tarihi: 29.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
17:50
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? (31 Mart-2Nisan)
Ramazan Bayramı'nda zincir marketlerin BİM, A101, ŞOK ve Migros açık olup olmadığı ve çalışma saatleri merak konusu oldu. Bayramda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin hizmet verip vermediğini ve kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı boyunca marketlerin çalışma durumu ve detaylar...