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Haberler Yaşam BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? (31 Mart-2Nisan)
Giriş Tarihi: 29.03.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 17:50

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? (31 Mart-2Nisan)

Ramazan Bayramı'nda zincir marketlerin BİM, A101, ŞOK ve Migros açık olup olmadığı ve çalışma saatleri merak konusu oldu. Bayramda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin hizmet verip vermediğini ve kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı boyunca marketlerin çalışma durumu ve detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 31 Mart-2Nisan

Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük marketlerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağı merak konusu. Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı, özellikle bayram hazırlığı yapan vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Peki, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler bayramda hizmet verecek mi? İşte bu marketlerin Ramazan Bayramı'ndaki çalışma durumu ve saatlerine dair tüm detaylar…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 31 Mart-2Nisan

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
2025 Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşiyor. Bu tarihte A101, ŞOK, BİM, Tarım ve Kooperatif marketleri gibi büyük zincirler, normal çalışma saatlerinde açık olacak.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 31 Mart-2Nisan

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı, Diyanet takvimine göre 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu özel günlerde, marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.Geçtiğimiz yıllarda, zincir marketler Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalı olurken, ikinci ve üçüncü günlerinde hizmet vermeye devam etmişti. Bu yıl için marketlerin kesin çalışma saatleri hakkında ise en güncel bilgi, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden alınabilir.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 31 Mart-2Nisan

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ TARİHLERİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 31 Mart-2Nisan