BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nın birinci günü marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? (31 Mart-2Nisan)

Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük marketlerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağı merak konusu. Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı, özellikle bayram hazırlığı yapan vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Peki, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler bayramda hizmet verecek mi? İşte bu marketlerin Ramazan Bayramı'ndaki çalışma durumu ve saatlerine dair tüm detaylar…