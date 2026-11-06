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BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri
Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:00
BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri
BİM'in kasım ayının ilk yarısını kapsayan aktüel kampanyaları alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine girdi. 6, 8, 10, 11, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirimlerde, farklı kategorilerden çok sayıda ürün raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, haftanın fırsatları...