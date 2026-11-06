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Haberler Galeri Yaşam BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri
Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:00

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

BİM'in kasım ayının ilk yarısını kapsayan aktüel kampanyaları alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine girdi. 6, 8, 10, 11, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirimlerde, farklı kategorilerden çok sayıda ürün raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, haftanın fırsatları...

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BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

Temel gıdadan ev ihtiyaçlarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ve teknolojik ürünlere kadar pek çok seçeneğin yer aldığı BİM aktüel katalogları merak konusu oldu. İşte 6-8-10-11-13-15 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri!

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

BİM AKTÜEL 6 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU

Düdüklü tencere seti 1450 TL

Üç katlı kurutmalık 1.090 TL

Wok tava 429 TL

Tava seti 649 TL

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BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

18 Parça desenli porselen yemek takımı 1990 TL

Ekmek kutusu 259 TL

Tek fiyat emaye ürünler 549 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

Çift kişilik battaniye 729 TL

Tek kişilik battaniye 679 TL

Çift kişilik nevresim seti 999 TL

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

Kadın pijama takımı 799 TL

Termal tayt 419 TL

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

8 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

8 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

8 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

10 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

10 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

10 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

11 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

13 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

13 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

13 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

13 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

15 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

15 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

15 KASIM 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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