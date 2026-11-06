BİM aktüel Cuma indirimleri başladı! 6-8-10-11-13-15 Kasım BİM aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri

Temel gıdadan ev ihtiyaçlarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ve teknolojik ürünlere kadar pek çok seçeneğin yer aldığı BİM aktüel katalogları merak konusu oldu. İşte 6-8-10-11-13-15 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri!