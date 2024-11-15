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Giriş Tarihi: 15.11.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:00

Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene, anne Raziye Kınalı, baba Recep Kınalı, dede Mustafa Kınalı, amca Ramazan Kınalı, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kınalı çifti, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Recep kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Baba Recep Kınalı'yı, kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı. Altay Toprak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

'CANIMINIZI ALDILAR'

Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

TARIM İLACI KULLANILMIŞ

Öte yandan olayda zehirlenenlerden apartman sakinlerinden üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili ilaçlama firması yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

AKILLARA URAZ VE KARYA'NIN ÖLÜMÜNÜ GETİRDİ

Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde haşereye karşı evlerinde ilaçlama şirketi tarafından yapılan ilaçlama sonrası İnci Sandık (36) ile oğlu Sezai Talha'nın 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın (6) hayatını kaybettiği olayı akıllara getirdi. Olayla ilgili şirket sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanmıştı.

Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö. (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G. (46) ve dairenin ilaçlanmasına aracılık ettiği belirtilen E.G.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: "Oğlumu öldürdüler"

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