Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı

'CANIMINIZI ALDILAR'

Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.