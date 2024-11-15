Giriş Tarihi: 15.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024
23:00
Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü... 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.