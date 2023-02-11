Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:57

Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binanın dayanıklılığı konusunda araştırmaya koyuldu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin pek çok bölümü yaşanan sarsıntılardan etkilendi. Bunun üzerine vatandaşlar bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur gibi sorularla bina depreme dayanıklılık testi hakkında araştırmalara başladı. Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı diye merak eden vatandaşlar için bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır, nasıl başvurulur sorularını yanıtladık.

Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

Evim depreme dayanıklı mı diye merak eden vatandaşlar bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur gibi sorularla araştırma yapıyor. Yaşanan şiddetli depremlerin ardından oturduğum bina sağlam mı sorusu tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. Bu noktada pek çok kişi bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur diye araştırıyor. Peki, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır? İşte konut dayanıklılık testi hakkında detaylar!

Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.

Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

SON DAKİKA