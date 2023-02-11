Haberler Yaşam Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı, bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:57

Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binanın dayanıklılığı konusunda araştırmaya koyuldu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin pek çok bölümü yaşanan sarsıntılardan etkilendi. Bunun üzerine vatandaşlar bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur gibi sorularla bina depreme dayanıklılık testi hakkında araştırmalara başladı. Oturduğum bina ve evim depreme dayanıklı mı diye merak eden vatandaşlar için bina deprem dayanıklılık testi nereden yapılır, nasıl başvurulur sorularını yanıtladık.