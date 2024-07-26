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BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
19:20
Türkiye son dakika Bingöl deprem haberini araştırıyor. Ülke genelinde irili ufaklı depremlerin son zamanlarda üst üste gelmesiyle her yeni deprem haberi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Olası marmara depremi için panik olan vatandaşlar şimdi gözlerini Bingöl deprem haberine çevirdi. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, Afad duyurdu!