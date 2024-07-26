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Haberler Yaşam BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:20

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Türkiye son dakika Bingöl deprem haberini araştırıyor. Ülke genelinde irili ufaklı depremlerin son zamanlarda üst üste gelmesiyle her yeni deprem haberi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Olası marmara depremi için panik olan vatandaşlar şimdi gözlerini Bingöl deprem haberine çevirdi. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, Afad duyurdu!

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Bingöl son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Ülke genelinde son zamanlarda sıklıkla meydana gelen 4 ve üzeri depremler artış gösterdi. Bu noktada vatandaşlar afad ve kandilli verileri ile son depremleri yakından takip ediyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre işte depremin ayrıntıları;

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BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD Deprem

#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem:39.27361 N
Boylam:40.975 E
Derinlik:11.88 km

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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