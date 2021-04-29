Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

Bilim Kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca Sinovac, Biontech ve Sputnik V aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine ilk doz aşısını olan vatandaşlar, "Biontech 2. doz aşılar neden ertelendi, ne zaman alınacak?" sorularıyla araştırmaya koyuldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca detaylı bir açıklama yaptı. Biontech ikinci doz kaç gün sonra yapılır sorusuna da yanıt veren Koca, vatandaşların aşı tarihi geldiğinde sms ile bilgilendirileceğini ifade etti. İşte Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı…