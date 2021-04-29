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Haberler Yaşam Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:12

. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sinovac, Biontech ve Sputnik V aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine ilk doz aşısını olan vatandaşlar, ". doz aşılar neden ertelendi, ne zaman alınacak?" sorularıyla araştırmaya koyuldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca detaylı bir açıklama yaptı. Biontech ikinci doz kaç gün sonra yapılır sorusuna da yanıt veren Koca, vatandaşların aşı tarihi geldiğinde sms ile bilgilendirileceğini ifade etti. İşte Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı…

Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

İlk dozları yakın bir zamanda gönderilen Biontech aşılarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı , uzun süredir "Biontech ikinci doz kaç gün sonra yapılmalı" konusu üzerinde durduklarını, iki dozun arasının açılmasına karar verildiğini anlattı. Bunun üzerine aşırı sırası gelen vatandaşlar, ". doz aşılar neden ertelendi? Biontech ikinci doz kaç gün sonra yapılır?" gibi sorulara yanıt aradı. İşte Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı ve merak edilen soruların yanıtı…

Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

BİONTECH 2. DOZ NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "Biontech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadele için uygulanan Biontech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta arayla uygulanmasına karar verildi. Bu sebeple ikinci doz için alınan mevcut randevular ertelenecek. Biontech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

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Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

BİONTECH İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA YAPILACAK?

Bu nedenle Biontech ikinci doz aşıları artık 28 gün sonra değil 6-8 hafta sonra yapılacak. Yani 1 ay değil 1 buçuk ila 2 ay arası beklenecek. Biontech aşılarının yeni partisinin ise Haziran ayı içinde geleceği belirtildi.

Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

YENİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği Biontech aşısıyla ilgili de açıklamada bulunan Koca, "Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak" şeklinde konuştu.

Biontech 2. doz neden ertelendi? Biontech ikinci doz aşısı kaç gün sonra yapılır? MHRS Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

2. DOZ İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanı 'nın yaptığı açıklamalar ışığında, . doz için vakti gelen vatandaşlar SMS ile bilgilendirecek. Bu bilgilendirmenin ardından diledikleri sağlık merkezine randevu alarak ikinci doz aşısını olabilecek.

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