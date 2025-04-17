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Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:17

BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

ATV ekranlarında perşembe günleri Başka Bir Gün final bölümü ile son kez seyirci ile buluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizinin final bölümünde Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. İşte, ATV ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz linki ve tüm detaylar.

BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün 10. final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. 17 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümde heyecan doruk noktaya ulaşıyor. SEvliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır. Başka Bir Gün 10. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Başka Bir Gün final bölümü izle linki.

BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

BAŞKA BİR GÜN 10. FİNAL BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

17 Nisan 2025 tarihli dizinin final bölümü ile bu akşam son kez ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BAŞKA BİR GÜN İZLE

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BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM KONUSU

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur.

BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır. Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur. Nehir'in Serdar'ın hala yasadışı işler çevirdiğini, ona yalan söylediğini anlamasını sağlayacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Nehir bu kez Serdar'ı polise teslim ederek, Deniz'in tepkisine rağmen ondan ayrılacak mıdır? Nehir ailesi için hangi seçimi yapacak? Her sıkıştığında Suzan'a giden Serdar, bunun karşılığında ne verecek?