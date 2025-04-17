BİR BAŞKA GÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

BAŞKA BİR GÜN 10. BÖLÜM KONUSU

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır. Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur.