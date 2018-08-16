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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 15:36
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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

'in Tatvan ilçesinde çobanların otlatmak için Nemrut Dağı'nın eteklerine götürdükleri koyunların yolculuğu drone ile görüntülendi.

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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

'in Tatvan ilçesinde çobanların otlatmak amacıyla Nemrut Dağı'nın eteklerine götürdükleri koyunların gün batımındaki tozlu yolculuğu, güzel görüntüler oluşturdu.

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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

Kıyıdüzü köyünde çobanlar binlerce koyunu otlatmak için yaz başında Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

Burada gün boyu otlatılan sürüler, akşam saatlerinde yeniden köye getirilerek süt sağımı yapılıyor.

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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.

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Bir film karesi gibi ama değil! Burası...
Bir film karesi gibi ama değil! Burası...

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen vadiler eşsiz görüntüler sunuyor.

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