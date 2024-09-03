Giriş Tarihi: 03.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
20:20
İLK BÖLÜM! Bir Gece Masalı 1. bölüm izle! Bir Gece Masalı izle ATV canlı yayın ekranında!
Bir Gece Masalı 1. bölüm izle ATV canlı yayın ile takip ediliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi her hafta salı günü izleyenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken yapım 3 Eylül itibarıyla yayın hayatına başlıyor. İmkansız bir aşk hikayesine odaklanan yapımda heyecan dorukta. İşte, Bir Gece Masalı izle full HD, tek parça, kesintisiz...